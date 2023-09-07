...

Diperiksa KPK, Muhaimin Iskandar Berikan Jempol

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 07 September 2023 18:29 WIB
Muhaimin Iskandar bersiap memberikan keterangan pers.
Muhaimin Iskandar bersiap memberikan keterangan pers.
Muhaimin Iskandar mengacungkan jempol.
Ketua Umum PKB yang juga bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar mengacungkan jempol usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/9/2023). 

 

KPK memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi selama lima jam dalam dugaan kasus korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) saat menjabat sebagai Menakertrans pada periode 2009-2014. 

 

(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa) (hru)

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)

