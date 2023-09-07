Ketua Umum PKB yang juga bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar mengacungkan jempol usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

KPK memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi selama lima jam dalam dugaan kasus korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) saat menjabat sebagai Menakertrans pada periode 2009-2014.

(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa) (hru)

