Penyanyi Stevan Pasaribu dan Shanna Shannon menjadi bintang tamu di program acara Guest Star dari Okezone TV, Gedung iNews Tower, Jakarta, Rabu (6/9/2023). Kali ini mereka berkolaborasi lewat lagu Haunting. Karya tersebut merupakan ciptaan dari musisi kenamaan Tanah Air, Melly Goeslaw.

Haunting berkisah tentang pasangan yang hubungannya sudah kandas, namun keduanya masih ingin mencari tahu satu sama lain. Lagu Haunting cocok dibawakan oleh Shannon dan Stevan karena keduanya mampu menyampaikan pesan lagunya dari dua sudut pandang, yakni laki-laki dan perempuan.

Guest Star merupakan acara yang selalu ditunggu-tunggu karena menghadirkan para musisi dan artis ternama Tanah Air. Acara ini bisa disaksikan di Okezone TV dan live streaming di okezone.com.

(Arif Julianto/okezone)