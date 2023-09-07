...

Stevan Pasaribu dan Shanna Shannon Kolaborasi di Lagu Haunting

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 07 September 2023 12:14 WIB
Penyanyi Stevan Pasaribu dan Shanna Shannon menjadi bintang tamu di program acara Guest Star.
Penyanyi Stevan Pasaribu dan Shanna Shannon menjadi bintang tamu di program acara Guest Star.
Penyanyi Stevan Pasaribu dan Shanna Shannon menjadi bintang tamu di program acara Guest Star.
A A A

Penyanyi Stevan Pasaribu dan Shanna Shannon menjadi bintang tamu di program acara Guest Star dari Okezone TV, Gedung iNews Tower, Jakarta, Rabu (6/9/2023). Kali ini mereka berkolaborasi lewat lagu Haunting. Karya tersebut merupakan ciptaan dari musisi kenamaan Tanah Air, Melly Goeslaw.

 

Haunting berkisah tentang pasangan yang hubungannya sudah kandas, namun keduanya masih ingin mencari tahu satu sama lain. Lagu Haunting cocok dibawakan oleh Shannon dan Stevan karena keduanya mampu menyampaikan pesan lagunya dari dua sudut pandang, yakni laki-laki dan perempuan.

 

Guest Star merupakan acara yang selalu ditunggu-tunggu karena menghadirkan para musisi dan artis ternama Tanah Air. Acara ini bisa disaksikan di Okezone TV dan live streaming di okezone.com.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Cari Berita Lain Di Sini