...

MNC Vision dan MNC Peduli Berikan Bantuan untuk Panti Asuhan Tanjung Barat

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 20:12 WIB
PT MNC Vision Networks Tbk dibawah naungan MNC Peduli memberikan bantuan ke Panti Asuhan Tanjung Barat.
Anak-anak Panti Asuhan Tanjung Barat juga memberikan penampilan tarian tradisional.
CFO Infokom Elektrindo Rachmat Nurhadi (kiri) menyerahkan bantuan secara simbolis untuk anak asuh di Panti Asuhan Tanjung Barat, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

 

PT MNC Vision Networks Tbk dibawah naungan MNC Peduli hari ini menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pemberian sembako, kebutuhan mandi, dapur dan kebersihan untuk 30 anak asuh di Panti Asuhan Tanjung Barat.

 

Dalam kegiatan ini anak-anak Panti Asuhan Tanjung Barat juga memberikan penampilan tarian tradisional dan paduan suara.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

