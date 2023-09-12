CFO Infokom Elektrindo Rachmat Nurhadi (kiri) menyerahkan bantuan secara simbolis untuk anak asuh di Panti Asuhan Tanjung Barat, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

PT MNC Vision Networks Tbk dibawah naungan MNC Peduli hari ini menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pemberian sembako, kebutuhan mandi, dapur dan kebersihan untuk 30 anak asuh di Panti Asuhan Tanjung Barat.

Dalam kegiatan ini anak-anak Panti Asuhan Tanjung Barat juga memberikan penampilan tarian tradisional dan paduan suara.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

