...

Reaksi Lukas Enembe Dituntut 10 Tahun 6 Bulan Penjara

Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 20:28 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe (tengah) bersiap mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/9/2023). 

 

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut Lukas Enembe dengan hukuman 10 tahun dan enam bulan penjara, denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan dalam kasus suap proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. senilai Rp46,8 miliar, selain itu jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp47,8 miliar. 

 

(ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nz) (hru)

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

