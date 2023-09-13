...

Cegah Penyakit ISPA, MNC Peduli X Skrineer Bagikan 150.000 Masker ke Pengguna KRL

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 21:52 WIB
MNC Peduli bersama Skrineer membagikan 150.000 masker kepada para pengguna dan pegawai Kereta Commuter Indonesia KCI .
Head of CSR MNC Group, Tengku Havid (tengah) didamping CEO Skrinner, Roy Tanusudiro (kanan) memberikan secara simbolis bantuan masker ke  Manajer Humas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Leza Arlan (kiri)di Stasiun kota, Jakarta, Rabu (13/9/2023). 

 

MNC Peduli bersama Skrineer membagikan 150.000 masker kepada para pengguna dan pegawai Kereta Commuter Indonesia (KCI) di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta Barat.

 

Manajer Humas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Leza Arlan, menyambut baik kolaborasi yang dilakukan oleh MNC Peduli bersama Skrineer. Menurutnya, kolaborasi yang dilakukan tersebut sejalan dengan program PT KCI yang menggalakan Green Commuter.

 

Polusi udara saat ini masih menjadi permasalahan bagi masyarakat DKI Jakarta beberapa waktu belakangan ini. Hal itu terlihat dari Ibu Kota menempati posisi pertama menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

(Arif Julianto/okezone)

