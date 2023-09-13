Para cast series CinLock: Love, Camera, Action berfoto bersama mahasiswa usai nonton bareng di SAE Institut, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Vision+ menggelar acara nonton bareng atau nobar untuk original series CinLock: Love, Camera, Action yang diselenggarakan di institut SAE Indonesia, Pejaten, Jakarta Selatan.

Pada acara tersebut, para peserta yang terdiri dari kalangan mahasiswa SAE Indonesia mengikuti kegiatan screening episode 1 CinLock: Love, Camera, Action yang dilanjutkan dengan sesi talk show dan tanya jawab bersama para pemain serial yang hadir pada hari itu, yaitu Tissa Biani, Yusuf Mahardika, Omara Esteghlal, dan Diandra Agatha.

Episode 1 dan 2 dapat disaksikan secara gratis, dan episode lengkapnya dapat disaksikan dengan berlangganan Vision+.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

