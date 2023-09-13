...

Reaksi Azizah Salsha Dapat Selebrasi Bucin dari Pratama Arhan

Instagram, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 09:23 WIB
Azizah Salsha nonton langsung suaminya Pratama Arhan.
Azizah Salsha datang langsung ke Stadion Manahan Solo untuk menonton sang suami Pratama Arhan bertanding dalam Kualifikasi Piala Asia, Selasa 13 September 2023.

 

Pada menit terakhir Pratama Arhan mencetak gol untuk Timnas Indonesia dan yang pasti dipersembahkan untuk sang istri Azizah Salsha

 

Dalam selebrasinya Pratama Arhan membuka jersey yang dikenakan. Ia menunjukan bacaan di kaos dalamnya yang bertuliskan 20-08-2023 dan Azizah. Angka itu merujuk kepada tanggal pernikahan Pratama Arhan dan sang istri, Azizah, yang berlangsung di Jepang pada 20 Agustus 2023.

 

Sontak Azizah Salsha bereaksi dengan senyum lebar dan memberikan tepuk tangan kepada sang suami yang disebu-sebut netizen sebagai selebrasi bucin.

 

(Foto: Instagram @andre_rosiade) (hru)

(Instagram)

Cari Berita Lain Di Sini