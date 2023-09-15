Relawan Prabowo Subianto di Banten pada Pemilu 2019 mencabut dukungannya. Relawan Prabowo berasal dari Pendekar Silat & Kiyai Kiyai Kampung dari kabupaten Pandeglang, Lebak, Cilegon, Tangerang, Serang, Banten,

Relawan ini Merupakan Kekuatan Penggerak utama Kemenangan Prabowo Pada Pemilu 2019, Pendekar silat dan Kiyai kampung, Memutuskan Menncabut Dukungan Terhadap Prabowo dengan Pertimbangan, Sudah cukup Pengorbanan dalam berjuang dengan Prabowo.

Kami Ingin ada Regenerasi Kepemimpinan nasional, Yang lebih Nyata bisa membantu menyelesaikan Pengangguran dan kemiskinan di kampung kampung Desa Pelosok banten. Ujar KH Aep.

Banten memiliki Potensi Kelautan, Potensi wisata Pantai, Potensi 14 Kawasan Industri, Potensi Budaya, tapi kenapa SDM, Kemiskinan, Pengangguran Warga Banten masih Gagal diatasi. Tegas Tokoh Muda silat Usdan Nasrudin.

Dukungan untuk Ganjar ini dimotori sejumlah tokoh agama di Banten. Mereka adalah Pemilik Ponpes Bani Saleh K.H. Aep, Pembina Majelis Taklim Ibtida Ustad Ade Yunani, Ketua Pengasuh Alumni Ponpes Bani Saleh Ustad H. Yahudin Saeprudin dan Pengasuh Ponpes Bani Saleh Ustad Nasrudin. Keempatnya, merupakan mantan relawan PS19 pada Pemilu 2019. ”Relawan PS19 di Banten tidak hanya pengasuh ponpes, tapi juga alumni ponpes di Balaraja, Serang, Cisoka, dan Cikande,” kata K.H. Aep.

Ganjar dianggap memiliki kepedulian dan perhatian besar terhadap perkembangan pesantren di Indonesia. Dia mudah diterima berbagai kalangan dan mumpuni untuk meneruskan pembangunan di Indonesia. ”Latar belakang Ganjar yang sukses menjadi Gubernur Jawa Tengah menjadi modal yang penting untuk maju menjadi presiden,” kata Usdan Nasrudin.

Tak hanya tokoh agama, relawan PS 19 di Banten memiliki beragam latar belakang, seperti milenial dan jawara Banten. Mereka siap mensukseskan Ganjar memperebutkan suara dari lebih 8 juta pemilih di Banten yang telah ditetapkan KPU Banten.

Berdasar data yang dilansir dari situs resmi KPU Banten, jumlah DPT pada Pemilu 2024 sebanyak 8.842.646 pemilih. Itu terdiri dari 4.460.176 laki-laki dan 4.382.470 perempuan. Jumlah tersebut tersebar di 33.324 TPS.

Sebagaimana diketahui, relawan GP19 telah sukses membuat perolehan suara Prabowo Subianto unggul pada pemilu presiden 2019. Mereka meraup 4.059.514 suara. Sedangkan Jokowi-Ma’ruf hanya memperoleh 2.537.524 suara.

