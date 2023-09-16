...

Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi dan Bacaleg Kabupaten/Kota Partai Perindo Se-Provinsi Jambi

Aziz Indra, Jurnalis · Sabtu 16 September 2023 20:40 WIB
Hary Tanoesoedibjo disambut Gubernur Jambi Al Haris.
Hary Tanoesoedibjo disambut Gubernur Jambi Al Haris.
Hary Tanoesoedibjo memberikan angpao ke barongsai.
Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan kepada para kader Partai perindo.
Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan kepada para kader Partai perindo.
Hary Tanoesoedibjo menyerahkan bantuan gerobak secara simbolis.
Hary Tanoesoedibjo disambut para kader Partai Perindo.
A A A

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan kepada jajaran pengurus dan simpatisan partai di konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi, Bacaleg Kabupaten/Kota Partai Perindo se- Provinsi Jambi yang diselenggarakan di kota Jambi, Sabtu ( 16/09/2023). 

 

Kedatangan HT disambut langsung Gubernur Jambi Al Haris didampingi ketua DPW Hendry Attan dan tarian Persembahan di lobi VIP Bandara Sultan Thaha. Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang.

 

Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna memberikan pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal, penguatan dan menyelaraskan ritme kerja di seluruh tingkatkan.

 

Dalam kesempatan ini ketum mengunjungi kantor DPW langsung disajikan durian Jambi dan berbagai makanan khas diantaranya Mi Celor dan Pempek Jambi. Partai Perindo menyerahkan gerobak secara simbolis kepada tiga pedagang tekwan, gado-gado dan Gorengan.

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Cari Berita Lain Di Sini