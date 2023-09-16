Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan kepada jajaran pengurus dan simpatisan partai di konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi, Bacaleg Kabupaten/Kota Partai Perindo se- Provinsi Jambi yang diselenggarakan di kota Jambi, Sabtu ( 16/09/2023).

Kedatangan HT disambut langsung Gubernur Jambi Al Haris didampingi ketua DPW Hendry Attan dan tarian Persembahan di lobi VIP Bandara Sultan Thaha. Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang.

Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna memberikan pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal, penguatan dan menyelaraskan ritme kerja di seluruh tingkatkan.

Dalam kesempatan ini ketum mengunjungi kantor DPW langsung disajikan durian Jambi dan berbagai makanan khas diantaranya Mi Celor dan Pempek Jambi. Partai Perindo menyerahkan gerobak secara simbolis kepada tiga pedagang tekwan, gado-gado dan Gorengan.

(Aziz Indra)