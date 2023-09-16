...

Baku Hantam Championship Ajang Petarung Indonesia Unjuk Kemampuan

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 16 September 2023 12:32 WIB
Baku Hantam Championship akan kembali hadir pada 16 September 2023.
Rudy Agustian atau Rudy Golden Boy (kiri) berhadapan dengan The Gangster usai sesi timbang badan dalam acara  Baku Hantam Championship  Session 3 di Jakarta, Jumat (15/9/2023).  Ajang olahraga seni bela diri campuran atau Mixed Martial Arts (MMA) bertajuk Baku Hantam Championship akan kembali hadir pada 16 September 2023. Pertama kali hadir dua tahun lalu, edisi ketiga penyelenggaraan bakal digelar di Balai Sarbini, Jakarta Selatan.

 

Baku Hantam Championship Session 3 turut menggandeng para pegiat olahraga bela diri seperti petinju Johannes Paulus, mantan petinju Chris John, hingga figur publik Deddy Corbuzier yang menjadi President Commissionner.

 

Juara Muay Thai dan MMA nasional Rudy "Golden Boy" Agustian yang memprakarsai ajang tersebut ingin menjadikan Baku Hantam Championship sebagai wadah bagi para atlet bela diri Indonesia untuk mengasah kemampuannya.

 

Tarung Bebas adalah olahraga dan seni beladiri yang menampilkan dua orang partisipan dengan berat yang serupa bertanding satu sama lain. Bagi sebagian besar orang, olahraga tarung bebas atau sering disebut Mixed Martial Arts (MMA) adalah olah raga yang keras. Kini, olahraga tarung bebas semakin disukai di berbagai penjuru dunia tak terkecuali di Indonesia. Olahraga tarung bebas atau MMA terus berkembang dan kini muncul ajang baru di Indonesia bertajuk ‘Baku Hantam Championship” yang dapat menjadi ajang baru bagi pertarung Tanah Air untuk unjuk kemampuan.

(Arif Julianto/okezone)

