Wolves vs Liverpool: The Reds Puncaki Liga Inggris

Reuters, Jurnalis · Sabtu 16 September 2023 21:34 WIB
he Reds julukan Liverpool- pun sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.
Para pemain Liverpool melakukan selebrasi saat bertanding melawan Wolves di Stadion Molineux, Sabtu (16/9/2023). The Reds julukan Liverpool- pun sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.

 

Kemenangan ini membawa Liverpool langsung melesat ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Mereka unggul 1 poin dari Manchester City yang baru mencatatkan 12 poin dari 4 laga yang telah dijalani. Man City baru akan melakoni laga pekan ke-5 Liga Inggris 2023-2024 pada pukul 21.00 WIB nanti dengan melawan West Ham United.

 

(Foto: Reuters) (hru)

(Reuters)

