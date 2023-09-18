Tersangka kasus dugaan korupsi anggaran distribusi bantuan sosial beras Muhammad Kuncoro Wibowo (kiri) dihadirkan saat konferensi pers penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (18/9/2023).

KPK menahan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero periode 2018 - 2021 tersebut setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran distribusi bantuan sosial beras di Kementerian Sosial tahun 2020.

(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/tom) (hru)

