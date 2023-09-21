...

Jokowi Lakukan Pengisian Awal Bendungan Sepaku Semol untuk Pemenuhan Air di Kawasan IKN

Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 21 September 2023 22:25 WIB
Presiden melakukan pengisian awal bendungan yang dibangun untuk melayani pemenuhan air baku di kawasan IKN dan sekitarnya.
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (ketiga kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) beserta jajaran memutar tuas untuk membendung air Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (21/9/2023). 

 

Presiden melakukan pengisian awal atau impounding bendungan yang dibangun untuk melayani pemenuhan air baku di kawasan IKN dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

(Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO)

