Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (ketiga kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) beserta jajaran memutar tuas untuk membendung air Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (21/9/2023).

Presiden melakukan pengisian awal atau impounding bendungan yang dibangun untuk melayani pemenuhan air baku di kawasan IKN dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

(Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO)