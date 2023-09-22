Penyanyi Aziz Hedra berfoto usai interview dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Rabu (20/9/2023).

Aziz Hedra mungkin masih tergolong baru di dunia musik Indonesia, namun prestasinya sudah mencapai tingkat internasional. Setelah single pertamanya, “Somebody’s Pleasure”, menjadi viral di 13 negara, pria kelahiran 20 Juni 2000 ini akan segera merilis lagu kedua dengan judul “No More You and I”.

Lagu ini diciptakan sendiri oleh Aziz yang bercerita tentang seseorang menjadi korban “playing victim” di dalam hubungannya. Karena sudah lelah dengan kondisi itu, jadi menurut dia, memang jalan yang terbaik adalah berpisah.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)