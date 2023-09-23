...

Kaesang Pangarep Resmi Gabung dengan Partai yang Diketuai Giring Ganesha

Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 23 September 2023 17:12 WIB
Kaesang Pangarep resmi bergabung menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia PSI .
Kaesang Pangarep resmi bergabung menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia PSI .
Kaesang Pangarep resmi bergabung menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia PSI .
Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep (kedua kiri) didampingi istri Erina Gudono (kedua kanan) berfoto bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha (kiri) dan Wakil Dewan Pembina Grace Natalie (kanan) usai menerima friendship card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI secara simbolis di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (23/9/2023). 

Kaesang Pangarep resmi bergabung menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah menerima KTA yang diserahkan secara langsung oleh sejumlah petinggi PSI. 

 

