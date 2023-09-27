...

Rapat Mingguan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo

Aziz Indra, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 21:27 WIB
Rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo TPN GP di Kawasan MNC Center.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta, Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Ketua TPN Arsjad Rasjid dan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo kedua kalinya hadir dalam rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo (TPN GP) di Gedung TPN, Kawasan MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Rabu (27/09/2023). 

 

Sebagai informasi, setidaknya sudah empat kali para pendukung Ganjar Pranowo ini melakukan rapat. Pertama, rapat digelar di Kantor DPP PDI-P dan dihadiri oleh semua ketua umum partai politik pendukung. Dari situ, tim pemenangan Ganjar pun menggelar rapat setiap hari Rabu.

 

Selanjutnya, rapat kedua digelar di markas TPN, Gedung High End, Jakarta Pusat, lalu, pada pekan ketiga, rapat dilakukan di High End dan turut dihadiri Ganjar Pranowo. Pada rapat pekan ketiga ini, Wakil Ketua TPN yang juga mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa mengatakan bahwa pada pekan ini kemungkinan pembahasan struktur organisasi TPN akan mencapai tahap akhir.

 

