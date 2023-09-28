JAKARTA – Chintya Gabriella memperkenalkan single baru, Siap Terluka di acara Guest Star dari Okezone TV, Gedung iNews Tower, Jakarta, Rabu (27/9/2023). Lagu pop ballad yang dibawakan penyanyi asal Medan ini, diciptakan oleh Doadibadai Hollo atau dikenal dengan Badai.

Di lagu ini, Chintya menunjukkan kembali ciri khasnya yang lekat dengan lagu-lagu pop bertema sedih. Suaranya yang lembut, membuat lagu ini terdengar semakin sedih, terlebih didukung oleh lirik yang sedih pula. Chintya berharap lagu ini bisa diterima dengan baik oleh pendengar musik di Indonesia.

Guest Star merupakan acara yang selalu ditunggu-tunggu karena menghadirkan para artis dan musisi papan atas di Indonesia. Acara ini bisa disaksikan di Okezone TV dan live streaming di okezone.com.

(Arif Julianto/okezone)