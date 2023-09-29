...

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Rakernas IV PDI Perjuangan

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 18:41 WIB
Hary Tanoesoedibjo hadiri Rakernas IV PDI Perjuangan.
Hary Tanoesoedibjo hadiri Rakernas IV PDI Perjuangan.
Hary Tanoesoedibjo hadiri Rakernas IV PDI Perjuangan.
Hary Tanoesoedibjo hadiri Rakernas IV PDI Perjuangan.
Hary Tanoesoedibjo hadiri Rakernas IV PDI Perjuangan.
A A A

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) berfoto bersama Presiden Joko Widodo (ketiga kiri), bacapres Ganjar Pranowo (kedua kanan), Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (kiri), Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kedua kiri) dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kanan) saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023). Rakernas IV PDI Perjuangan mengangkat tema kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. 

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Cari Berita Lain Di Sini