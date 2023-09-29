Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) berfoto bersama Presiden Joko Widodo (ketiga kiri), bacapres Ganjar Pranowo (kedua kanan), Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (kiri), Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kedua kiri) dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kanan) saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023). Rakernas IV PDI Perjuangan mengangkat tema kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

(Arif Julianto/okezone)