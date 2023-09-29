Pengunjung melihat tanaman yang dipamerkan dalam Pameran Floriculture Indonesia International Expo (FLOII) 2023 di ICE, BSD, Tangerang, Kamis (28/9/2023). Pameran yang mengangkat tema 'Rooted in Tradition, Blooming in Innovation'. tersebut berlangsung 28 September-1 Oktober 2023.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendorong pelaku industri tanaman hias untuk membentuk ekosistem yang nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan volume dan nilai penjualan baik di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor.

(Arif Julianto/okezone)