Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi bacapres Ganjar Pranowo (tengah) menaiki mobil golf yang kemudikan Ketua DPP Prananda Prabowo (kanan) sebelum memberikan arahan pada Rakernas IV PDI Perjuangan hari kedua di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Rakernas IV PDI Perjuangan hari kedua beragenda mendengarkan arahan ketua umum, membahas strategi pemenangan pileg dan pilpres berbasis gotong royong, kampanye berbasis kecerdasan buatan hingga manajemen dan pengelolaan media sosial yang kreatif dan inovatif.

(Arif Julianto/okezone)