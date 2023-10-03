Penyanyi Elma Dae berfoto usai interview single terbarunya berjudul Tapi Sayangnya dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Penyanyi Elma Dae membuat gebrakan lewat lagu terbaru yang berjudul Tapi Sayangnya. Elma menghadirkan lagu bernuansa flirty tersebut dengan tiga bahasa.

Selain hadir dalam bahasa indonesia, lagu Tapi Sayangnya juga hadir dalam dua bahasa lainnya, yakni bahasa Korea dan bahasa Jepang.

Tapi Sayangnya merupakan lagu yang mengisahkan tentang rumitnya cinta ketika ingin bersama seseorang yang tidak bisa bersama.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)