...

Elma Dae Rilis Single Perdana Berjudul 'Tapi Sayangnya' dalam Tiga Bahasa

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 03 Oktober 2023 13:48 WIB
Penyanyi Elma Dae berfoto usai interview single terbarunya.
Penyanyi Elma Dae berfoto usai interview single terbarunya.
Penyanyi Elma Dae berfoto usai interview single terbarunya.
Penyanyi Elma Dae berfoto usai interview single terbarunya.
A A A

Penyanyi Elma Dae berfoto usai interview single terbarunya berjudul Tapi Sayangnya dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

 

Penyanyi Elma Dae membuat gebrakan lewat lagu terbaru yang berjudul Tapi Sayangnya. Elma menghadirkan lagu bernuansa flirty tersebut dengan tiga bahasa. 

 

Selain hadir dalam bahasa indonesia, lagu Tapi Sayangnya juga hadir dalam dua bahasa lainnya, yakni bahasa Korea dan bahasa Jepang.

 

Tapi Sayangnya merupakan lagu yang mengisahkan tentang rumitnya cinta ketika ingin bersama seseorang yang tidak bisa bersama.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Cari Berita Lain Di Sini