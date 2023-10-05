Presiden Jokowi (kedua kanan) didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (ketiga kanan) dan komandan upacara Mayjen TNI Choirul Anam (kanan) memeriksa pasukan saat menjadi inspektur upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta, Kamis (5/10/2023). HUT ke-78 TNI tersebut mengangkat tema TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju.

(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wpa/tom) (hru)

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)