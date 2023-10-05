...

Momen Jokowi Naik Tank Periksa Pasukan saat HUT TNI ke-78 di Monas

Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 05 Oktober 2023 11:06 WIB
Presiden Jokowi menaiki tank periksa pasukan.
Presiden Jokowi menaiki tank periksa pasukan.
Presiden Jokowi menaiki tank periksa pasukan.
Presiden Jokowi (kedua kanan) didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (ketiga kanan) dan komandan upacara Mayjen TNI Choirul Anam (kanan) memeriksa pasukan saat menjadi inspektur upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta, Kamis (5/10/2023). HUT ke-78 TNI tersebut mengangkat tema TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. 

 

(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wpa/tom) (hru)

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)

