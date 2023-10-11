Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyambut Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat akan menghadiri rapat ketua umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo yang digelar di Gedung Tim Pemenangan Nasional (TPN), MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Rapat itu juga turut dihadiri Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang beserta jajaran Sekjen. Rapat ini beragenda penyampaian laporan kerja dari para pimpinan TPN kepada ketum partai pendukung Ganjar.

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)