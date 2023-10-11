...

Disambut Hary Tanoesoedibjo, Megawati Hadiri Rapat Ketum Pendukung Ganjar di Gedung TPN

Aziz Indra, Jurnalis · Rabu 11 Oktober 2023 20:58 WIB
Rapat ini beragenda penyampaian laporan kerja dari para pimpinan TPN kepada ketum partai pendukung Ganjar.
Ketua Umum Partai  Perindo Hary  Tanoesoedibjo menyambut Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat akan menghadiri rapat ketua umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo yang digelar di Gedung Tim Pemenangan Nasional (TPN), MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

 

Rapat itu juga turut dihadiri Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang beserta jajaran Sekjen. Rapat ini beragenda penyampaian laporan kerja dari para pimpinan TPN kepada ketum partai pendukung Ganjar.

 

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)

