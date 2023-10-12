...

1.100 Personel Gabungan Ikuti Simulasi Pengamanan Pemilu 2024 di Makassar

Arnas Padda/Antara Foto, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2023 18:12 WIB
Sejumlah pasukan Brimob Polda Sumut bersiaga saat melakukan simulasi pengamanan Pemilu.
Dua anggota Tim Penjinak Bom Brimob Polda Sulsel mengumpulkan serpihan paket yang diduga bom.
Anggota Tim Penjinak Bom Brimob Polda Sulsel mengidentifikasi paket yang diduga bom.
A A A

Dua anggota Tim Penjinak Bom Brimob Polda Sulsel mengumpulkan serpihan paket yang diduga bom setelah diledakkan saat simulasi pengamanan Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (12/10/2023). 

 

Simulasi yang diikuti oleh 1.100 personel gabungan tersebut untuk meningkatkan kesiapan petugas yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam menangani gangguan keamanan selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. 

 

(ANTARA FOTO/Arnas Padda/YU) (hru)

(Arnas Padda/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Cari Berita Lain Di Sini