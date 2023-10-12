Dua anggota Tim Penjinak Bom Brimob Polda Sulsel mengumpulkan serpihan paket yang diduga bom setelah diledakkan saat simulasi pengamanan Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (12/10/2023).

Simulasi yang diikuti oleh 1.100 personel gabungan tersebut untuk meningkatkan kesiapan petugas yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam menangani gangguan keamanan selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

(ANTARA FOTO/Arnas Padda/YU) (hru)

(Arnas Padda/Antara Foto)