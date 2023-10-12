Danar Widianto kembali menggebrak panggung musik Tanah Air. Juara tiga X Factor Indonesia season 3 ini, memperkenalkan lagu baru berjudul Perjalanan di program Guest Star Okezone TV, Studio 7, iNews Tower, Rabu (11/10/2023).

Di single Perjalanan kali ini, Danar dibantu oleh Tyok Satrio dan Dede Kumala. Lagunya bercerita tentang orang yang sedang mengalami fase babak baru dalam hidupnya.

Menurut Danar, lagu Perjalanan ini dapat diartikan sebagai hal yang universal. Bicara soal pernikahan, kompetisi, atau bahkan dapat digambarkan sebagai kata kiasan untuk masalah yang sedang dihadapi.

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)