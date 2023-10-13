Ratusan jemaah menunaikan Sholat Istisqa atau sholat meminta hujan di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (13/10/23). Secara serentak berbagai komponen masyarakat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten sampai tingkat desa melaksanakan Sholat Istisqa serentak.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni yang mengikuti Sholat Istisqa menyatakan pelaksanaan sholat dilaksanakan mengingat Sumsel mengalami kemarau fenomena El Nino yang menimbulkan terjadinya kebakaran hutan lahan, ditambah hujan yang tak kunjung turun. Dengan sholat dan doa kita berharap diberikan hujan oleh Allah SWT.

(Mushaful Imam)