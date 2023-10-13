...

Warga Serentak Laksanakan Sholat Meminta Hujan di Kantor Gubernur Sumsel

Mushaful Imam, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2023 19:46 WIB
Warga berdoa usai sholat minta hujan.
Warga berdoa usai sholat minta hujan.
Warga laksanaka sholat minta hujan.
Warga laksanaka sholat minta hujan.
Ratusan jemaah menunaikan Sholat Istisqa atau sholat meminta hujan di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (13/10/23). Secara serentak berbagai komponen masyarakat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten sampai tingkat desa melaksanakan Sholat Istisqa serentak.

 

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni yang mengikuti Sholat Istisqa menyatakan pelaksanaan sholat dilaksanakan mengingat Sumsel mengalami kemarau fenomena El Nino yang menimbulkan terjadinya kebakaran hutan lahan, ditambah hujan yang tak kunjung turun. Dengan sholat dan doa kita berharap  diberikan hujan oleh Allah SWT.

 

 

(Mushaful Imam)

