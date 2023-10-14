JAKARTA - UNIQLO kembali memperkenalkan deretan koleksi terbaru Flannel Fall/Winter 2023 di Stalk, Jakarta, Jumat (13/10/2023). Koleksi dari perusahaan asal Jepang tersebut ditampilkan dalam instalasi di acara bertajuk Flannel Friday Night yang dihadiri figur publik, salah satunya Abimana Aryasatya.

Kali ini, UNIQLO mengambil tema Live Life in Flannel sebagai inspirasi bagi pencinta LifeWear untuk berani mengekspresikan keunikan masing-masing dengan percaya diri. Mereka bisa tampil dalam balutan koleksi pakaian dengan motif kotak yang ikonik dan menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari.

Foto: Arif Julianto

(Arif Julianto/okezone)