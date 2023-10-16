Helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan sisa api kebakaran sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung, Denpasar, Bali, Senin (16/10/2023).

Kebakaran yang terjadi pada Kamis (12/10) tersebut hingga saat ini belum padam sehingga tim gabungan masih melakukan penanganan melalui operasi darat, udara dan penanganan dengan cara injeksi yang mengerahkan 16 unit mobil pemadam kebakaran, enam unit mobil tangki air untuk menyuplai air bagi pemadam. dan dua unit helikopter BNPB.

(ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/tom) (hru)

