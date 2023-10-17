Relawan menanam pohon saat acara penanaman 500 bibit pohon dalam program penyelamatan hutan karbon di kawasan Konservasi Rawa Danau, Serang, Banten.

Luas hutan Indonesia dari tahun Ketahun terus mengalami penurunan, padahal Indonesia menjadi harapan bagi kelangsungan hidup manusia di dunia. Demi menjaga eksistensi hutan Indonesia, masyarakat internasional melabeli tanah Nusantara ini sebagai paru-paru dunia.

Dalam upaya mendukung pelestarian hutan Indonesia, PPLI melakukan upaya penanaman bibit pohon serta mengandeng NGO yang bergerak di isu Lingkungan seperti Indonesia CARE dan Aliansi Jurnalis Peduli Lingkungan.

