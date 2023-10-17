...

ACMF International Conference 2023 di Bali

Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 17 Oktober 2023 22:37 WIB
Kegiatan yang digelar OJK diikuti regulator pasar modal dari 10 negara anggota ASEAN.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (tengah) bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi (kiri) berbincang dengan delegasi di sela pembukaan acara ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) International Conference 2023 di Kuta, Badung, Bali, Selasa (17/10/2023). 

Kegiatan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara hybrid di Bali tersebut diikuti regulator pasar modal dari 10 negara anggota ASEAN dengan mengusung tema Transitioning Towards Sustainable Capital Markets: The ACMF Perspective. 

 

ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/rwa.

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)

