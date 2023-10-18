Pasangan Capres Cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD mengangkat tangan saat deklarasi di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Nama kedua capres dan cawapres yang didukung Partai Perindo itu langsung trending topic di X (Twitter). Pengumuman itu disampaikan Megawati secara langsung di DPP PDIP Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023. Dalam kesempatan itu turut hadir para ketua umum partai koalisi seperti Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Kemudian ada Osman Sapta Odang Ketua Umum Hanura, Plt Ketua Umum PPP Mardiono serta ketua dan wakil ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN).

(Foto: Arif Julianto)

(Arif Julianto/okezone)