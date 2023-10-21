Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) IIl Laksamana Muda TNI Rachmad Jayadi memimpin Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial Akabri 91 bertempat di Kelurahan Klabinain Distrik Aimas Kab Sorong Papua Barat Daya, adapun tema kegiatan tersebut adalah “32 Tahun Mengabdi Untuk Negeri”. Pada kesempatan tersebut turut hadir sebagai Akabri 91 yang berada di Indonesia Timur yaitu Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin, Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban dan Laksamana Pertama (Purn) Y Tamoni. Sabtu (21/10/23).

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpusat dari Malang Jawa Timur yang dipimpin Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit, yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia secara virtual.

Pada kegiatan tersebut, Koarmada III melaksanakan rangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan dan pemberian sembako, untuk pembagian sembako disalurkan kepada 1085 KK/ Kepala Keluarga dari 3 (tiga) Distrik yang terdiri dari dari 9 (sembilan) Kampung, serta pelayanan kesehatan yang didukung tim kesehatan TNI dan Polri serta Puskesmas setempat.

Dalam sambutannya, Pangkoarmada III menyampaikan, bahwa kegiatan bersama TNI dan Polri ini merupakan karya nyata yang dapat di rasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, tekad ini adalah komitmen bersama dalam rangka memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.

Lebih jauh Pangkoarmada III mengatakan, kegiatan tersebut merupakan sinergitas antara TNI-Polri bersama tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, sekaligus sebagai media silaturahmi dan kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar, guna meningkatkan pembinaan ketahanan di wilayah kerja Papua Barat Daya. Melalui kegiatan ini nantinya akan membangun komunikasi sosial yang baik antara masyarakat dengan TNI-Polri, ungkap Pangkoarmada III.

Diakhir sambutannya Pangkoarmada III selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Akabri 91 di Kota Sorong berharap, dengan terlaksananya program kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan ini, dapat bermanfaat untuk membantu masyarakat, serta terwujudnya jalinan silaturahmi yang erat antara masyarakat dan TNI-Polri.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Staf Koarmada III Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto, Pejabat Utama Koarmada III, Pejabat TNI dan Polri Sorong, Forkopimda Kabupaten, Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya serta instansi lainnya.

(MPI)