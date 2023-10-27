KawanJuang GP bersilahturahmi dan bersholawat di Ponpes Assa’addah Kecamatan Cipayung , kota Depok, Jawa Barat. Kamis (26/10/2023)

Penampilan hadroh Ponpes Assa’addah membuka lantunan sholawat yang digemakan oleh para warga santri dan ulama, menambah kehangatan dalam sholawat bersama ini.

Acara dilanjutkan pembacaan Ayat Suci Alquran oleh Ust. Bahrurozi, istigosah dan Sholawat yang dipimpin oleh KH. Moh Harirudin dan di tutup dengan doa oleh KH. M Rais.

Koordinator KawanJuangGP, Beni Kurniadi, menyatakan, KawanJuang GP terus bersilahturahmi di Pondok Pesantren guna membangun komunikasi dengan para ulama, dan kehadiran kawanjuang gp sangat disambut baik.

“Pak Ganjar dan pak Mahfud sosok yang dekat dengan habaib dan kiai, maka dari itu kita harus memilih yang dekat dengan habaib dan kyai. Pak Ganjar masih keturunan romo kiai tokoh NU di Purbalingga, apa lagi pak Mahfud MD putra terbaik pejabat yang bersih dari hukum negara dan bersih dari korupsi,” Kata Beni.

KH. Moh Harirudin pengurus Ponpes Assa’addah, sangat menerima kehadiran Sahabat Ganjar dalam mengadakan Sholawat bersama apa lagi dimalam jumat ini doa terqabul.

“Kami sangat menerima kehadiran KawanJuangGP di ponpes kami, apalagi dimalam jumat yang insha Allah doa akan diijabah. Kita pun tau apa lagi pak mahfud md putra terbaik pejabat yang bersih dari hukum negara dan bersih dari korupsi. Mudah mudahan Ganjar mahfud di kabulkan menjadi presiden indonesia,” ucap KH. Moh Harirudin.

Acara ini merupakan wujud dukungan masyarakat yang menginginkan kepemimpinan yang terhubung erat dengan nilai-nilai keagamaan dan kebersihan moral dalam mengemban tugas negara. KawanJuangGP berharap acara ini dapat menjadi momentum positif dalam mendukung proses demokrasi di Tanah Air.

(Heru Haryono)