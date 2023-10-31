Organisasi sosial KawanJuangGP yang juga merupakan relawan Ganjar Pranowo membagikan air bersih yang diadakan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan warga masyarakat setempat turut merasakan manfaat dari inisiatif luar biasa ini.

Ribuan liter air bersih dibagikan kebeberapa titik dengan beberapa unit mobil tangki air. Bantuan air bersih ini sebagai solusi dari pemasalahan masyarakat yang tedampak kekeringan yang diakibatkan oleh musim kemarau berkepanjangan.

Warga sekitar, seperti yang diungkapkan oleh Syawal, mengatakan, “Inisiatif KawanJuangGP sungguh memberikan harapan bagi kami. Air bersih adalah kebutuhan pokok, dan kami bersyukur bisa mendapatkannya hari ini. Terima kasih KawanJuangGP,” pungkas Syawal.

Ketua Koordinator Wilayah Jawa Barat, Onnil Josua, menyampaikan, “Kami sangat bangga melihat partisipasi besar dari masyarakat dan sukarelawan. Kegiatan ini bukan hanya menyediakan air bersih, tetapi juga memperkuat tali persaudaraan di antara kita semua,” ucap Onnil.

Dengan semangat gotong royong, KawanJuangGP terus berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini adalah bukti nyata bahwa kepedulian sosial dapat menciptakan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari.

(Heru Haryono)