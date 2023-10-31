...

Densus 88 Tangkap 59 Tersangka Terduga Teroris

Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 12:33 WIB
Densus 88 pada Oktober 2023 berhasil menangkap 59 tersangka.
Densus 88 pada Oktober 2023 berhasil menangkap 59 tersangka.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan (kiri) bersama Juru bicara Densus 88 Kombes Pol Aswin Siregar (kanan) menunjukkan foto-foto tersangka saat konferensi pers terkait penangkapan tersangka tindak pidana terorisme di Jakarta, Selasa (31/10/2023). 

Densus 88 pada Oktober 2023 berhasil menangkap 59 tersangka dengan barang bukti senapan serbu AK-47, revolver, senapan angin, sejumlah amunisi dan magasin, senjata tajam, dan buku-buku propaganda yang diduga akan digunakan salah satunya untuk menggagalkan Pemilu 2024. 

 

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)

