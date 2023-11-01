Sejumlah pengendara sepeda motor menaiki rakit saat menyeberangi Sungai Jeneberang yang debit airnya menyusut di Desa Sokkolia, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (31/10/2023).

Penyusutan debit air sungai akibat kemarau dimanfaatkan warga setempat untuk membuka akses penyeberangan alternatif menggunakan rakit dengan tarif Rp5.000 per sepeda motor sebagai jalan pintas penghubung Kecamatan Bontomarannu dan Pallangga guna memperpendek jarak tempuh hingga belasan kilometer.

ANTARA FOTO/Arnas Padda/tom.

(Arnas Padda/Antara Foto)