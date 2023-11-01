...

Akses Alternatif Melalui Sungai saat Kemarau

Arnas Padda/Antara Foto, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 05:06 WIB
Sejumlah pengendara sepeda motor menaiki rakit saat menyeberangi Sungai Jeneberang.
Sejumlah pengendara sepeda motor menaiki rakit saat menyeberangi Sungai Jeneberang.
A A A

Sejumlah pengendara sepeda motor menaiki rakit saat menyeberangi Sungai Jeneberang yang debit airnya menyusut di Desa Sokkolia, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (31/10/2023). 

 

Penyusutan debit air sungai akibat kemarau dimanfaatkan warga setempat untuk membuka akses penyeberangan alternatif menggunakan rakit dengan tarif Rp5.000 per sepeda motor sebagai jalan pintas penghubung Kecamatan Bontomarannu dan Pallangga guna memperpendek jarak tempuh hingga belasan kilometer. 

 

ANTARA FOTO/Arnas Padda/tom.

(Arnas Padda/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

KISI Luncurkan Fitur IPO dan Tampilan Baru Aplikasi iKISI

KISI Luncurkan Fitur IPO dan Tampilan Baru Aplikasi iKISI

Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

RCTI+ Gandeng Shopee, Belanja Online Bisa Sambil Nonton Drama

RCTI+ Gandeng Shopee, Belanja Online Bisa Sambil Nonton Drama

Liliana Tanoesoedibjo Hadiri The Alpha Under 40 2025, Apresiasi 16 Figur Muda Inspiratif

Liliana Tanoesoedibjo Hadiri The Alpha Under 40 2025, Apresiasi 16 Figur Muda Inspiratif

Diperiksa sebagai Tersangka, Roy Suryo dan Rismon Penuhi Panggilan Polda

Diperiksa sebagai Tersangka, Roy Suryo dan Rismon Penuhi Panggilan Polda

Revitalisasi Cibubur Junction, Hadirkan Konsep dan Wajah Baru

Revitalisasi Cibubur Junction, Hadirkan Konsep dan Wajah Baru

Peringati Hari Kesehatan Nasional, Aktivis SOS Tolak Intervensi Industri Tembakau

Peringati Hari Kesehatan Nasional, Aktivis SOS Tolak Intervensi Industri Tembakau

Cari Berita Lain Di Sini