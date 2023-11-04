...

Hadir di Indonesia Comic Con X DG Con 2023, Vision+ Siap Launching Series Terbaru

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 20:05 WIB
Vision+ berkolaborasi dengan Telkomsel dalam acara Indonesia Comic Con x DG Con 2023.
Head of Creative Vision Picture Rick Soerofani,Creative Committee Vision Pictures Raymond Gultom bersama para pemain filim bintang series Vision+ berfoto bersama di Booth Vision+,  Indonesia Comic Con 2023, Sabtu (4/11/2023).

 

Vision+ berkolaborasi dengan Telkomsel dalam acara Indonesia Comic Con x DG Con 2023. Dalam acara yang berlangsung selama dua hari ini, Vision+ mengumumkan deretan serial yang akan ditayangkan.  Di Indonesia Comic Con 2023 Vision+ menggelar kegiatan talkshow. Tak lupa mereka juga mengumumkan deretan serial yang akan datang tahun depan.

(Arif Julianto/okezone)

