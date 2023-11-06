Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun memeluk Hary Tanoesoedibjo sebagai ungkapan rasa syukur dan haru kepada Partai Perindo yang terus menunjukkan aksi nyata untuk berdiri bersama Palestina, termasuk melalui pemberian bantuan kemanusiaan sebesar Rp1 miliar bagi Palestina yang disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo pada Senin (6/11/2023) di Kantor Kedubes Palestina, Menteng, Jakarta Pusat.

Pemberian bantuan kemanusiaan tersebut merupakan bentuk nyata dari komitmen dukungan Partai Perindo atas kemerdekaan Palestina, kepedulian terhadap kondisi warga Palestina dan sekaligus merupakan ketegasan pernyataan sikap yang mengutuk agresi militer Israel.

"Pertama-pertama, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Bapak Hary dan semua masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia akan selalu berdampingan dengan Palestina, bukan hanya saat ini, namun sejak dahulu," ungkap Zuhair Al Shun.

Diungkapkannya, dahulu Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia yang disebarluaskan ke seluruh dunia oleh seorang mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini.

Kini, Indonesia pun melakukan hal yang sama untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

"Amin Al-Husaini (Palestina) mendukung kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda dan sekarang Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi, saya mau sampaikan terima kasih kepada semua masyarakat Indonesia atas dukungan yang membantu rakyat Palestina," ungkapnya.

Pada kunjungan ke Kedubes Palestina itu, Hary Tanoesoedibjo tiba di Kedubes Palestina didampingi Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr. Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital & Kreatif yang juga selaku Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo.

Selanjutnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Syafril Nasution, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Dr Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, Bendahara I DPP Partai Perindo Stien serta pengurus DPP Partai Perindo lainnya.

Hary Tanoe langsung disambut pelukan hangat dan senyum persahabatan dari Dubes Palestina Zuhair Al Shun.

Hary Tanoe mengatakan kedatangannya bersama jajaran pengurus DPP Partai Perindo ke Dubes Palestina untuk menyampaikan bela sungkawa atas banyaknya korban jiwa dari rakyat Palestina khususnya anak-anak.

"Pertama, kami sampaikan bela sungkawa atas korban rakyat Palestina yang begitu banyak, termasuk anak-anak. Ini merupakan suatu tragedi," kata Hary Tanoe.

Kedua, Hary Tanoe -- yang juga merupakan Chairman MNC Group ini-- mengatakan jika Kedubes Palestina membutuhkan publikasi melalui media, MNC Group akan membantu, baik melalui televisi, portal, radio maupun media sosial.

"Kami akan bantu sepenuhnya menyuarakan. Jadi, kami terbuka untuk itu, membantu itu," tegas Hary Tanoe.

Ketiga, Partai Perindo melalui kerja sama dengan MNC Peduli melakukan aksi nyata berupa pemberian bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina melalui Dubes Palestina Zuhair Al Shun.

"Kami berempati dan memberikan bantuan kemanusiaan," ujar Hary Tanoe.

Keempat, lanjut Hary Tanoe, ke depan pihaknya menawarkan kerja sama dengan Kedubes Palestina untuk menggalang partisipasi publik dengan bersama-sama membuka dompet peduli bagi warga Palestina.

Hary Tanoe optimistis donasi yang dikumpulkan untuk rakyat Palestina ini akan mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia.

"Saya yakin akan banyak rakyat kita yang ikut membantu nantinya. Itu akan kita lakukan kalau Mr Ambassador berkenan, kami akan bantu itu. Jadi, supaya bantuan-bantuan finansial itu tak hanya secara politis atau moral, tetapi secara finansial juga bisa rasakan jumlah yang cukup signifikan," ujar Hary Tanoe.

Partai Perindo bersama Rakyat Palestina

Sementara itu, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi menjelaskan kunjungan jajaran Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo untuk menyampaikan takziah sekaligus memberikan sumbangan awal dari Partai Perindo untuk korban perang di Gaza, Palestina sebesar Rp1 miliar.

"Kami berbela sungkawa, menyampaikan duka cita dan sekaligus menyampaikan dukungan kami, Partai Perindo, untuk rakyat Palestina terhadap apa yang mereka hadapi hari-hari ini," ungkap TGB.

Menurut TGB apa yang terjadi di Palestina dari agresi dilakukan Israel merupakan bencana kemanusiaan yang luar biasa, bahkan sampai pada tingkat genosida.

"Kami menyampaikan dengan tegas Partai Perindo bersama dengan rakyat Palestina," ungkapnya.

TGB menjelaskan bencana kemanusiaan yang terjadi di Palestina sangat luar biasa, sehingga menggugah Pqrtai Perindo untuk bangkit berdiri membela rakyat Palestina.

"Kita akan bekerja bekerja sama dengan Pemerintah Palestina dengan Duta Besar, sehingga dipastikan donasinya akan sampai kepada rakyat Palestina yang membutuhkan," ucap mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dua periode ini.

