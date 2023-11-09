Warga menaikkan kendaraan roda dua ke kendaraan yang dimodifikasi untuk melintasi jalan yang terendam banjir di Desa Layung, Bubon, Aceh Barat, Aceh, Kamis (9/11/2023).

Data BPBD Kabupaten Aceh Barat menyebutkan banjir karena tingginya intensitas hujan dan meluapnya sungai Krueng Woyla dan Krueng Meureubo tersebut mengakibatkan ratusan rumah warga dan puluhan hektar lahan pertanian terendam banjir dengan ketinggian air 30 cm hingga 110 cm.

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/wpa.

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)