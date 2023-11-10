Penyanyi Andrea Tanzil turut memeriahkan Music Zone by Okezone Radio di Sarinah, Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Dalam kesempatan ini, perempuan yang akrab disapa Andy ini berhasil membuat penonton Music Zone galau bersama lewat single miliknya.

Andrea Tanzil membuka penampilannya dengan single Uneasy. Lagu ini bercerita tentang cowok yang cuek dan tidak peka dengan pacarnya.

Selain itu Andrea juga menyanyikan lagu Untitled milik MALIQ & D’Essentials dan ditutup dengan lagu Infinity & Beyond.

(Aldhi Chandra Setiawan)