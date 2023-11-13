Penyanyi Alisha Dira berfoto usai interview single terbarunya berjudul Lebih Dari Sahabat di iNews Tower, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Alisha Dira yang biasa disapa Alisha merupakan salah satu penyanyi pendatang baru yang lahir dan besar di Jakarta.

Belum lama ini Alisha baru saja merilis single debut hasil ciptaannya sendiri berjudul Lebih Dari Sahabat.

Lagu ini menceritakan tentang seorang wanita yang jatuh cinta kepada sahabatnya sendiri yang sudah berteman sejak lama. Namun, tak disangka salah satu di antara mereka ternyata merasakan rasa lebih dari sekedar sahabat.

(Aldhi Chandra Setiawan)