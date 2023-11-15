Deretan cewek-cewek cantik penonton Band Coldplay yang menggelar konser di Stadion GBK, Jakarta, Rabu (15/11/2023). Tak hanya digemari para pria, band Coldplay juga memiliki penggemar dari kalangan wanita dan jumlahnya tidak sedikit.

Konser Coldplay di Jakarta yang masuk dalam rangkaian tur dunia “Music of the Spheres Tour 2023” itu merupakan penampilan perdana mereka di Indonesia sejak band itu didirikan pada 1997.

Konser akan dimulai pada pukul 20.00 WIB dengan penampil pembuka Rahmania Astrini. Kemudian, Coldplay akan naik panggung dan tampil pada pukul 21.00 WIB.

(Aldhi Chandra Setiawan)