...

Dirut RS UI dr. Astuti Giantini: RSUI sebagai RS PTN Tetap Utamakan Kualitas Pelayanan dan Bisa Menerima Pasien BPJS

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 20 November 2023 15:26 WIB
Direktur Utama RSUI DR. dr. Astuti Giantini Sp. PK K , MPH. saat menjadi narasumber dalam acara Chieftalk.
Direktur Utama RSUI DR. dr. Astuti Giantini Sp. PK K , MPH. saat menjadi narasumber dalam acara Chieftalk.
Direktur Utama RSUI DR. dr. Astuti Giantini Sp. PK K , MPH. saat menjadi narasumber dalam acara Chieftalk.
A A A

Direktur Utama RSUI DR. dr. Astuti Giantini Sp. PK (K), MPH. saat menjadi narasumber dalam acara Chieftalk di iNews Tower, Jakarta, Jumat (17/11/2023)

 

Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) sebagai RS pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tetap mengutamakan kualitas pelayanan sekaligus riset atau penelitian terbaru. Persepsi masyarakat dalam memilih rumah sakit pendidikan dibuktikan dengan kualitas kualitas para dokter spesialis dan dokter terbaik di rumah sakit tersebut. 

 

Direktur Utama RSUI DR. dr. Astuti Giantini Sp. PK (K), MPH. menegaskan RSUI meski memiliki dokter-dokter yang masih muda, namun mereka memiliki kiprah dan lulusan yang panjang. RSUI, kata dia, didirikan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus sebagai lokasi untuk mendidik calon tenaga kesehatan Universitas Indonesia (UI).

 

Rumah sakit tersebut didesain dengan konsep pelayanan komprehensif bersama Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK), dalam klaster-klaster dengan sistem pendidikan interprofessional. RSUI juga disebut sebagai kampus hijau. 

 

Diresmikan saat di momen pandemi Covid-19, dengan segala tantangan dan keterbatasan yang dimiliki, secara cepat RSUI berhasil mengembangkan dirinya menjadi rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19. Hingga saat ini sudah melayani pasien BPJS dan rata-rata melayani 700 pasien sehari. 

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Cari Berita Lain Di Sini