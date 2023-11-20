Direktur Utama RSUI DR. dr. Astuti Giantini Sp. PK (K), MPH. saat menjadi narasumber dalam acara Chieftalk di iNews Tower, Jakarta, Jumat (17/11/2023)

Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) sebagai RS pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tetap mengutamakan kualitas pelayanan sekaligus riset atau penelitian terbaru. Persepsi masyarakat dalam memilih rumah sakit pendidikan dibuktikan dengan kualitas kualitas para dokter spesialis dan dokter terbaik di rumah sakit tersebut.

Direktur Utama RSUI DR. dr. Astuti Giantini Sp. PK (K), MPH. menegaskan RSUI meski memiliki dokter-dokter yang masih muda, namun mereka memiliki kiprah dan lulusan yang panjang. RSUI, kata dia, didirikan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus sebagai lokasi untuk mendidik calon tenaga kesehatan Universitas Indonesia (UI).

Rumah sakit tersebut didesain dengan konsep pelayanan komprehensif bersama Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK), dalam klaster-klaster dengan sistem pendidikan interprofessional. RSUI juga disebut sebagai kampus hijau.

Diresmikan saat di momen pandemi Covid-19, dengan segala tantangan dan keterbatasan yang dimiliki, secara cepat RSUI berhasil mengembangkan dirinya menjadi rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19. Hingga saat ini sudah melayani pasien BPJS dan rata-rata melayani 700 pasien sehari.

(Aldhi Chandra Setiawan)