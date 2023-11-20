Meski pertandingan Table Tennis Okezone 2023 telah berlangsung dan sukses terselenggara pada Sabtu (18/11/2023). Ini momen yang terangkum dalam pertandingan tersebut dari Menpora Dito yang membuka acara hingga ikut bermaiin tenis meja.

Seperti diketahui Tekom A keluar sebagai pememang setelah mengalahkan JRP B di laga final. berikut daftar para pemenang turnamen tenis meja beregu itu yakni Telkom A sebagai juara 1), JRP B (juara 2), Pelindo (juara 3) dan Telkom B (juara 4).

Para juara berhak membawa pulang uang sebesa:r

Juara 1 (Telkom A) - Rp7,5 juta

Juara 2 (JRP B) - Rp5 juta

Juara 3 - (Pelindo) - Rp3 juta

Juara 4 (Telkom B) - Rp2 juta

Sebatas informasi, Table Tennis Okezone 2023 diikuti oleh total 33 tim, masing-masing berasal dari corporate (perusahaan) dan government (pemerintahan). Ajang tenis beregu ini memainkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri dan ganda putra.

Table Tennis Okezone 2023 juga diramaikan beberapa mantan atlet tenis meja nasional Indonesia. Sebut saja seperti Ficky Supit, peraih medali perunggu SEA Games 2015 dan 2017 hingga Gilang Maulana, sang juara dunia junior di World Junior Circuit Championship 2007 Qatar.

(Arif Julianto/okezone)