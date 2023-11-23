...

Bahagianya Warga Korban Lumpur Lapindo Dapat Sertifikat Tanah Setelah Menunggu 15 Tahun

Umarul Faruq/ANTARA FOTO , Jurnalis · Kamis 23 November 2023 15:27 WIB
Warga korban lumpur lapindo menunjukkan sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL .
Warga korban lumpur lapindo menunjukkan sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL .
A A A

Warga korban lumpur lapindo menunjukkan sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Perumahan Reno Joyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (23/11/2023). 

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Pertanahan Sidoarjo menyerahkan sekitar 640 sertifikat tanah kepada korban bencana alam Lumpur Lapindo yang direlokasi ke Perumahan Reno Joyo setelah menunggu hampir 15 tahun. 

 

ANTARA FOTO/Umarul Faruq/Spt.

 

(Umarul Faruq/ANTARA FOTO )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Cari Berita Lain Di Sini