Warga korban lumpur lapindo menunjukkan sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Perumahan Reno Joyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (23/11/2023).

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Pertanahan Sidoarjo menyerahkan sekitar 640 sertifikat tanah kepada korban bencana alam Lumpur Lapindo yang direlokasi ke Perumahan Reno Joyo setelah menunggu hampir 15 tahun. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/Spt.

(Umarul Faruq/ANTARA FOTO )