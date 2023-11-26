...

Begini Cara Warga Subang Dukung Pasangan Ganjar-Mahfud MD

MPI, Jurnalis · Minggu 26 November 2023 19:48 WIB
Ratusan warga di Kabupaten Subang berkumpul dalam acara senam sehat bersama yang diinisiasi oleh KawaJuangGP.
Ratusan warga di Kabupaten Subang berkumpul dalam acara senam sehat bersama yang diinisiasi oleh KawaJuangGP pada Sabtu pagi (25/11/2023). Melalui senam yang penuh semangat, mereka secara resmi mendukung pasangan Ganjar-Mahfud MD di Pe,ilu 2024. 

 

Beni Kurniadi, Koordinator KawaJuangGP, menyampaikan, "Kami merasa senang melihat antusiasme warga Kabupaten Subang dalam mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini adalah bukti nyata bahwa semangat kesehatan dan kebersamaan dapat menjadi landasan bagi perubahan positif dalam kepemimpinan,” kata Benni.

 

Beni juga menambahkan bahwa dirinya berharap bahwa Kabupaten Subang dapat berkontribusi besar dalam mendongkrak suara dukungan kepada Ganjar-Mahfud di pilpres 2024.

 

Salah seorang peserta senam, Fitriana, menambahkan dengan penuh semangat, "Kami yakin Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pilihan yang tepat untuk memimpin Indonesia. Melalui Senam Sehat Bersama ini, kami ingin menyuarakan dukungan kami untuk masa depan yang lebih baik."

 

Kegiatan ini mencerminkan keinginan masyarakat Subang untuk melibatkan aktivitas kesehatan sebagai sarana ekspresi dukungan politik. KawaJuangGP berharap bahwa gerakan ini akan merambah ke daerah-daerah lain, menciptakan gelombang positif untuk pemilihan presiden mendatang.

 

(MPI)

