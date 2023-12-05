BALIKPAPAN - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri konsolidasi dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Kalimantan Timur berserta relawan Ganjar-Mahfud terkait pemenangan Pilpres 2024.

Dalam pertemuan yang digelar di hotel Swiss-Bell Kota Balikpapan, Selasa (5/12/2023), Ganjar berbicara mengenai visi-misinya yang harus terus disampaikan ke masyarakat.

Lalu, Ganjar menghimbau kepada para kader PDIP, PPP, Hanura dan Partai Perindo selaku partai pengusung, harus berjalan bersama para relawan Ganjar-Mahfud, untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat terkait persoalan mereka.

“Tapi lagi-lagi saya sampaikan pada kawan-kawan, karena banyak Caleg (Calon Legislatif) juga di sini untuk mendengarkan suara masyarakat,” tegas Ganjar usai konsolidasi TPD di Balikpapan.

Sejatinya saat tiba di Balikpapan, Ganjar langsung mendapatkan keluhan dari masyarakat setempat terkait harga bahan pokok yang melambung, serta sulitnya mendapat akses Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal itulah, kemudian dia sampaikan kepada kader partai pengusung Ganjar-Mahfud, beserta relawan Ganjar-Mahfud agar bisa melihat keresahan dialami masyarakat.

“Maka dalam waktu kurang lebih 2 bulan ini, ketua tim ini mereka yang nanti akan menyiapkan pola-pola gerakannya,” beber Ganjar.

Mengenai berapa target suara yang akan didapatkan Ganjar-Mahfud di Kalimantan Timur, Ganjar menjawab dengan optimis bilamana akan meraih suara sesuai target yakni 65 persen.

Sebab, kata Ganjar, suara dari wilayah Kalimantan Timur ini sangatlah penting untuk didapatkan.

“Mereka sendiri yang menyiapkan, dan Kalimantan Timur itu menjadi daerah yang sekarang sangat penting sekali,” tutur Ganjar.

Ganjar menilai Kalimantan Timur memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang bagus dan kini menjadi Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

“Sumber daya alamnya bagus, di sini ada IKN dan semua berharap bisa berkontribusi dan mendapatkan manfaat lebih untuk kemakmuran masyarakat yang ada di Kalimantan Timur,” imbuh Ganjar.

(MPI)