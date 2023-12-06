...

Dimaz Andrean, Jocaso dan Laura Theux Hadirkan Single Lucky Star

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 06 Desember 2023 22:40 WIB
Dimaz Andrean, Jocaso dan Laura Theux merilis sebuah single yang menjadi kolaborasi dari mereka yaitu Lucky Star.
(Ki-Ka) Dimas Andrean, Laira Theux dan Jocaso berfoto usai interview single terbarunya berjudul Lucky Star di iNews Tower, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

 

Dimaz Andrean, Jocaso dan Laura Theux merilis sebuah single yang menjadi kolaborasi dari mereka yaitu “Lucky Star”.

 

Lagu Lucky Star bercerita tentang sebuah lingkungan yang positif, tentang support system dan hal ini bisa berbeda opini tergantung pengalaman masing-masing. Namun dengan lirik dan makna yang spesifik tentang seseorang yang selalu ada untuk kita dalam suka dan duka.

(Aldhi Chandra Setiawan)

