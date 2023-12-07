...

Series Arab Maklum Season 2 Akan Syuting di Bali

MPI, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2023 00:15 WIB
Arab Maklum merupakan film yang bergenre komedi dan akan segara di tayangkan pada bulan April 2024.
Sebagai penanda Film yang bergenre Family dan Komedi yang berjudul 'Arab Maklum 2' Vision+ dan Cameo Production mengadakan pemotongan tumpeng di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (06/12/2023). 

 

Arab Maklum  merupakan film yang bergenre komedi dan akan segara di tayangkan pada bulan April 2024. Berbeda dengan season pertama,  prosesi shooting series kedua dengan Cameo Production ini rencananya akan dilakukan di Bali.

 

Dengan  antusias yang tinggi, prosesi shooting akan resmi berlangsung pada bulan Januari 2024. Film komedi ini masih menggunakan pemeran yang sama pada season satu, bedanya ada beberapa penambahan pemeran  untuk lebih menghidupkan cerita yang lucu.

 

(Foto: Magang Febby Glory Madelin)

(MPI)

Cari Berita Lain Di Sini