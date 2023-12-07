Sebagai penanda Film yang bergenre Family dan Komedi yang berjudul 'Arab Maklum 2' Vision+ dan Cameo Production mengadakan pemotongan tumpeng di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (06/12/2023).

Arab Maklum merupakan film yang bergenre komedi dan akan segara di tayangkan pada bulan April 2024. Berbeda dengan season pertama, prosesi shooting series kedua dengan Cameo Production ini rencananya akan dilakukan di Bali.

Dengan antusias yang tinggi, prosesi shooting akan resmi berlangsung pada bulan Januari 2024. Film komedi ini masih menggunakan pemeran yang sama pada season satu, bedanya ada beberapa penambahan pemeran untuk lebih menghidupkan cerita yang lucu.

(Foto: Magang Febby Glory Madelin)

(MPI)