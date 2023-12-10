...

Bahagianya Siti Barang Dagangannya Diborong Ganjar Pranowo

MPI, Jurnalis · Minggu 10 Desember 2023 21:20 WIB
Ganjar memborong kaus kaki milik pedagang bernama Siti.
Jakarta - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi akhir pekannya, Minggu (10/12/2023) dengan berolahraga mengitari kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Jakarta.

 

Mengawali perjalanan dari kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Ganjar terlebih dahulu menaiki Light Rail Transit (LRT) dari stasiun Kuningan mengarah ke stasiun Dukuh Atas.

 

Setelah beberapa menit berjalan, Ganjar tiba di stasiun Dukuh Atas. Ia keluar dari gate dan mengarah ke Car Free Day jalan Sudirman-Thamrin untuk berlari.

 

Mengenakan topi dan baju putih, Ganjar berlari menelusuri jalan Sudirman-Thamrin. Ia pun menjadi pusat perhatian masyarakat yang juga sedang berolahraga.

 

Banyak masyarakat yang mengajaknya bersalaman ataupun berfoto bersama. Dengan ramah, Ganjar pun melayani permintaan mereka sembari berlari.

 

“Selamat pagi Pak Ganjar, semangat larinya Pak,” kata beberapa orang pelari yang menyapa Ganjar.

 

“Ayo semangat, semangat tambah lagi,” jawab Ganjar.

 

Ganjar melanjutkan perjalanannya ke arah Senayan. Ketika di kawasan seputaran Senayan, Ganjar menjumpai seorang ibu bernama Siti (59) yang berjualan kaos kaki. Ia pun menyambangi Siti untuk berdialog sekaligus melihat-lihat barang dagangannya.

 

“Jualan apa bu? Dan asli mana?” tanya Ganjar.

 

“Asli Solo Pak, saya jualan kaos kaki Pak,” jawab Siti.

 

Tidak sekedar bertanya saja, ia kemudian memborong barang dagangan kaos kaki yang dijajakan oleh Siti. Hal tersebut membuat Siti merasa senang karena dagangannya diborong oleh Ganjar.

 

“Alhamdulillah, saya senang banget,” ungkap Siti.

 

Sebagai masyarakat, dia pun berharap kepada Ganjar yang merupakan Calon Presiden (Capres), bilamana diberikan amanah untuk memimpin Indonesia agar bisa membawa ke arah lebih baik.

 

“Harapannya (Pak Ganjar) bisa membawa lebih baik,” harap Siti.

 

Usai menyapa Siti, Ganjar kembali berlari mengelilingi kawasan CFD Sudirman-Thamrin. Setelah berlari menempuh jarak 8 kilometer, dia pun mengakhiri kegiatan olahraga dan kembali ke rumahnya menaiki transportasi umum LRT.

